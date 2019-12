Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 – Neuer Trailer

Der neue Trailer zum Motocross-Rennspiel „Monster Energy Supercross -- The Official Videogame 3“ dreht sich um die diversen Systeme, mit der das Spiel realistischer werden soll. Unter anderem wurde auch an der Luftphysik sowie dem Luftdrehsystem gearbeitet, wodurch die Spieler mehr Kontrolle bei dem Sprüngen haben.

Zusammen mit dem neuen Trailer kündigt Milestone auch Vorbestellerboni für die digitale und physische Version des Spiels an. Alle Spieler, die das Spiel auf PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellen, erhalten das Outfit-Startpaket, was 6 Custom-Liveries für ihre Bikes und 6 komplette Monturen mit Anzug, Helm und Stiefeln beinhaltet. Vorbesteller der Box-Version (PS4 und Xbox One) erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern auch das Neckbrace Pack DLC, mit einer leuchtenden Nackenstütze.

„Monster Energy Supercross -- The Official Videogame 3“ soll am 4. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam), Google Stadia und Nintendo Switch erscheinen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Supercross3 Feature 2 USK GER

