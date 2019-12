Overpass – Release-Termin und neuer Trailer mit lizenzierten Fahrzeugen

Im April 2019 kündigten Bigben und Entwicklerstudio Zordix Racing die Offroad-Simulation „Overpass“ für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC an. Mit dem Release eines neuen Trailer wurde gleichzeitig der Release-Termin für PC, PS4 und Xbox One bekannt gegeben. Der Release für die drei Plattformen erfolgt am 28. Februar 2020. Die Fassung für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Kommen wir zurück zum Trailer. Dieser zeigt diverse offiziell lizenzierte Fahrzeuge. Insgesamt werden 23 der 24 Fahrzeuge im Spiel offiziell lizenziert sein. Darunter die neun ATVs (Quads) und 15 UTVs (Buggies) bekannter Hersteller wie Polaris, Yamaha, Arctic Cat und Suzuki.

In „Overpass“ gilt es in verschiedenen Szenarien mit abwechslungsreichem Terrain die Strategie und das zu jedem Rennen passende Fahrzeug zu wählen. Der Fahrstil und eine gut bedachte Beschleunigung sind für den Sieg in Rennen – lokal oder online – genauso wichtig, wie die richtigen Fahrzeugoptionen und die beste Route zum Ziel.

OVERPASS - Vehicle Trailer (PEGI USK)

Quelle: Pressemitteilung