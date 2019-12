The Talos Principle – Croteam veröffentlicht Nintendo Switch-Version

Zur Feier des fünften Geburtstags von „The Talos Principle“ veröffentlichte das Entwicklerteam von Croteam, unter anderem durch die „Serious Sam“-Reihe bekannt, den First-Person-Puzzler jetzt auf Nintendo Switch. Das Spiel ist auf Nintendo Switch und der Nintendo Switch Lite spielbar und beinhaltet die Erweiterung „Road to Gehenna“.

Am 11. Dezember 2014 bescherten uns Devolver Digital und Entwickler Croteam die PC-Version des Spiels. In den darauffolgenden Jahren folgte eine Version für PlayStation 4 und Xbox One.

In „The Talos Principle“ schlüpft man in den mechanischen Körper einer empfindungsfähigen künstlichen Intelligenz und macht man sich auf den Weg durch die Ruinen der Menschheit. Auf diesem Weg muss man in Denksport-Aufgaben metaphysische Punkte miteinander verbinden.

Wer clever kombiniert, der findet am Ende vielleicht sogar den Pfad der Erleuchtung. In der Erweiterung besucht man die Welt von Elohim, wo man es mit völlig neuen Charakteren mit eigener Gesellschaft, Geschichte und Philosophie zu tun bekommt.

The Talos Principle: Deluxe Edition // Nintendo Switch Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung