Helheim Hassle – Perfectly Paranormal stellen ihr neues Werk vor

Perfectly Paranormal, die Entwickler hinter „Manual Samuel“, werkeln derzeit eifrig an „Helheim Hassel“. Das Spiel soll noch „Anfang des Jahres“ für PC, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Auch eine PS4-Version findet sich in der Entwicklung, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll.

„Helheim Hassle“ spielt im gleichen Universum wie „Manual Samuel“. In den Mittelpunkt des schrägen Adventures rückt Bjørn, ein Wikinger, der sich frühzeitig von seinem Leben verabschieden muss und nach Walhalla gebracht wird. Der mysteriöse Pesto belebt ihn jedoch wieder, da er eine besondere Aufgabe für Bjørn hat. Nach seiner Wiederbelebung stellt Bjørn fest, dass er die eigenen Körperteile nach Belieben abtrennen und neu arrangieren kann.

Mit diesen besonderen Fähigkeiten müsst ihr in „Helheim Hassle“ 70 Quests in 14 Levels angehen, die verschiedenste Neuordnungen der Körperteile benötigen. Wie das Ganze aussieht, haben Perfectly Paranormal in einem Trailer festgehalten.

Helheim Hassle - Announcement Trailer 2020

Quelle: Pressemitteilung