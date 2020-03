The Crew 2 – Release von „Inner Drive“ und Stadia-Version

Mit „Inner Drive“ veröffentlicht Ubisoft heute das fünfte Update für „The Crew 2“ auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Das Update ist auch Teil des heutigen Releases von „The Crew 2“ auf der cloudbasierten Gaming-Plattform Google Stadia. Weitere Informationen zur Stadia-Version findet ihr weiter unten.

Inhaltlich umfasst es 20 neue Fahrzeuge, die von allen Spielern käuflich oder durch Missionen erworben werden können. Dazu gehören unter anderem der neue Koenigsegg Jesko 2020 (Hypercar) und der neue Ford Mustang Shelby GT500 2020 (Street Race).

Spieler können sich der Konkurrenz mit diesen Fahrzeugen in neuen wöchentlichen LIVE Summit Events stellen, um sich den Spitzenplatz in der Rangliste zu ergattern. Darüber hinaus können Herausforderer einmal im Monat an einem Premium Live-Summit teilnehmen, bei dem die besten Spieler mit einem einzigartigen Fahrzeug belohnt werden.

Digitale Fahrer können zwischen vier neuen Prestige-Kategorien wählen, um ihre Fahrzeuge an ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Dazu gehören Fenstertönungen und das Ändern der Farbe und der Form des Nitros. Sind die Fahrzeuge den Wünschen entsprechend individualisiert, können Spieler aus acht neuen Avataren wählen, die schließlich am Lenkrad sitzen.

The Crew 2 auf Google Stadia

Stadia-Spieler haben ab heute Zugang zum „The Crew 2“-Hauptspiel und zu allen dazugehörigen Updates von Year I & II. Die Benutzeroberfläche, die Texte, die Grafik und die dazugehörigen Funktionen des Spiels wurden für die Bildschirmgröße der Mobilgeräte neu gestaltet und passen sich automatisch an jede verwendete Plattform an.

Das Spiel wird auf Stadia zusätzlich mit Stream Connect ausgestattet, mit dem ihr die Ingame-Ansicht eurer Freunde direkt in eurer Spiel streamen könnt. Somit könnt ihr immer genau sagen, wo sich eure Freunde innerhalb des Rennens befinden.

The Crew 2: Inner Drive - Launch trailer | Ubisoft | Ubisoft [DE]

