Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Remaster der Skatespiele erscheint im September

Die E3 2020 und die gamescom 2020 fallen in diesem Jahr bekanntlich flach. Doch es gibt mit dem Summer Game Fest einen digitalen Ersatz, der euch über die nächsten Monate mit diversen Livestreams versorgt, wo neue Spiele vorgestellt werden.

Der Journalist und Moderator Geoff Keighley stellte am heutigen Dienstag im Rahmen des Events eine Remaster-Version von „Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2“ an. Activision und das Entwicklerstudio Vicarious Visions veröffentlichen das Skateboarding-Game am 4. September 2020 für PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC. Die PC-Version erscheint exklusiv über den Epic Games Store. Wie lange die Exklusivität andauert, ist bislang nicht bekannt.

Die Remaster-Version der beiden Spiele wird als ein Paket erscheinen und die ursprünglichen Level, Profi-Skater, Tricks und mehr beinhalten. Hinzu kommen Hit-Songs der Original-Reihe, inklusive „Superman“ von Goldfinger. Zu den Features der Neuauflage gehört auch ein Multiplayer (online und lokal). Außerdem wird es auch die Editoren „Mach-dir-dein-Park“ und „Mach-dir-dein-Skater“ geben. Sie sollen mehr Möglichkeiten bieten als die originalen Editoren.

„Die ursprüngliche Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe ist ein großer Faktor in der Entwicklung moderner Skateboard-Tricks und war eine Inspiration für viele der Profi-Skater, die man heute kennt und liebt“, erklärt Tony Hawk. „Ich freue mich, dabei helfen zu können, eine neue Generation von Skatern und Gamern -- und treuen Fans -- gleichermaßen dazu anzuregen, den Sport noch weiter zu entwickeln.“

„Die Chance zu erhalten, die zwei Original-Spiele zurückzubringen, die nicht nur einen gewaltigen Einfluss auf das Gaming an sich hatten, sondern auch auf eine komplette Sportart, war ein episches Erlebnis für unser Team, aus dem viele schon an der Original-Reihe gearbeitet haben“, so Jennifer Oneal, Studioleiterin bei Vicarious Visions. „Wir haben uns alles vorgenommen, was wir aus den Original-Spielen kannten und schon immer geliebt haben, und haben das mit erweiterten kreativen Tools vermischt, die es den Spielern ermöglichen, ganz neue Arten zu erschaffen, das Spiel, das sie lieben, zu erleben. Wir sind zuversichtlich, dass das Spiel genau das ultimative Tony Hawk’s Pro Skater-Erlebnis wird, nach dem die Fans verlangt haben.“

Edition für Sammler, Boni für Vorbesteller

Neben einer Standard Edition (44,99 Euro UVP) können sich Fans auch auf eine Digital Deluxe Edition (54,99 Euro UVP) und eine Collector’s Edition (99,99 Euro UVP) freuen. Die Collector’s Edition bietet die Digital Deluxe Edition und ein imitiertes Birdhouse-Deck. Das Deck bietet das Falcon 2-Design in einer Neuauflage und eine ein aufgedrucktes Autogramm vom Birdman. Das Deck ist zum Skaten geeignet.

Die Vorbesteller des Spiels erhalten ebenfalls diverse Boni. Die Käufer der digitalen Version erhalten eine Demo, die einen Zugriff auf den Warehouse-Schauplatz gewährt. Im Sommer soll die Demo veröffentlicht werden. Einen genauen Termin gibt es jedoch nicht.

Auch die Vorbesteller der physischen Ausgabe erhalten eine kleine Zugabe. Hierbei handelt es sich um ein Tony Hawk-Mini-Fingerboard. Erhaltet könnt ihr dies aber nur bei ausgewählten Händlern, die Publisher Activision nicht näher benannte.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 and 2 Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung