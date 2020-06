Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Story-Trailer

Im August ist Anstoß in dem Arcade-Fußballspiel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“. Um auf die Rückkehr des Franchise einzustimmen, präsentierten Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio Tamsoft einen neuen Story-Trailer.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das Spiel für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC zwei Story-Modi bieten wird. In „Episode: Tsubasa“ wird man die Geschichte von Tsubasa erleben und versuchen, das National Middle School Tunier zu gewinnen.

In „Episode: New Hero“ erstellt man seinen eigenen Avatar und tritt einer der drei folgenden Mannschaften bei: Furano-Mittelschule, Musashi-Mittelschule oder Toho-Akademie. Vom National Middle School Turnier bis zur Jugend-Weltmeisterschaft können Fans in diesem Story-Modus exklusive Herausforderungen meistern, ihren Avatar verbessern und gegen die besten Spieler der Welt antreten, um endlich der neue Held ihrer eigenen Geschichte zu werden.

Neben den beiden Story-Modi wird „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ auch über einen Multiplayer-Modus verfügen. Dieser bietet bis zu vier Spieler die Möglichkeit, gemeinsam in unterschiedlichen online und offline Modi zu spielen. Zusätzliche Informationen über den Mehrspielermodus sollen bald folgen.

Das Spiel wird am 28. August 2020 für die drei genannten Plattformen erscheinen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

[DE] Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Extended Story Trailer - PS4/PC/SWITCH

