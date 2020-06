Mit „Kingdom Hearts Melody of Memory“ kündigten Square Enix und Disney einen neuer Ableger der „Kingdom Hearts“-Reihe für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 an. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Bei dem Titel handelt es sich um ein rhythmisches Actionspiel, das euch durch bekannte Disney-Welten führt. 20 unterschiedliche Charaktere sollen euch bei der musikalischen Reise unterstützen. Zudem schaffen es mehr als 140 Musikstücke in das fertige Spiel, wie Square Enix bekannt gab.

„Kingdom Hearts Melody of Memory“ bietet neben einen Einzelspieler auch einen Mehrspieler-Modus, der lokal oder online bestritten werden kann. Neben einen kooperativen Modus könnt ihr im „Battle“-Modus eure Freunde herausfordern.

Wann genau „Kingdom Hearts Melody of Memory“ erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt. Ein erster Trailer zeigt euch bereits einige Szenen aus dem rhythmischen Spiel.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory Announcement Trailer (Closed Captions)

Quelle: Pressemitteilung