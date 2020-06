Cyberpunk 2077 – CD Projekt RED zeigt mehr von dem Open-World-RPG

Bis November müssen wir uns noch gedulden, bis wir in die Welt des First-Person-RPGs „Cyberpunk 2077“ reisen können. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen und um weitere Eindrücke zu vermitteln, wurde unter anderem ein neuer Trailer veröffentlicht. Ihr findet den Trailer weiter unten zwar in zwei Varianten. Einmal im Originalton und einmal mit deutscher Synchronisation.

Der Trailer enthält neues Gameplay-Material, das die Welt, die Charaktere, die Geschichte und die Handlung zeigt. Es gewährt einen Einblick in die dunkle Zukunft von Night City und die Anfänge der Söldnerkarriere von V, in dessen Fußstapfen Fans noch in diesem Jahr treten werden.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Eine Version für Google Stadia ist auch für dieses Jahr geplant. Zudem soll eine Version für Xbox Series X sowie PlayStation 5 folgen, sobald sie erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Des Weiteren gab es einen Live-Stream auf Twitch.tv. Das VOD des Stream findet ihr im Twitch-Kanal von CD Projekt RED und zwar hier: KLICK! Mehr über das Rollenspiel findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Cyberpunk 2077 — Official Trailer — The Gig

Der Trailer auf Deutsch:

Cyberpunk 2077 — Offizieller Trailer — Der Auftrag

Cyberpunk 2077 — Night City Wire: Episode 1

Quelle: Pressemitteilung