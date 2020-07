Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – Launch-Trailer

Zum heutigen Release von „Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ auf Nintendo Switch haben Rising Star Games und Toybox Inc. den Launch-Trailer veröffentlicht. Bei dem Spiel handelt es sich um den Nachfolger von „Deadly Premonition“, das erstmals im Jahre 2010 erschienen und den Weg auf die Nintendo Switch im letzten Jahr gefunden hat.

Die Handlung von „Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ versetzt euch in die Gegenwart und Vergangenheit. Die Ermittler Davis und Jones untersuchen in Boston die Serienmorde, die sich einst in Le Carré ereignet haben. Mit Hilfe der Erinnerungen eines ehemaligen FBI-Agenten reisen sie zudem in der Zeit zurück, wo Special Agent York die Geheimnisse von Le Carré lüftet.

Deadly Premonition 2 - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung