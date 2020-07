Im vergangen Mai kündigten die Entwickler von Bloober Team das psychologisches Horrorspiel namens „The Medium“ an. Im Rahmen der heutigen „Xbox Showcase“ präsentierten die Macher einen neuen Trailer, der unter anderem Spielzenen bereithält.

Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Marianne, ein Medium, das in der realen und geistigen Welt lebt. Von der Vision eines Kindermordes heimgesucht, reist Marianne in ein verlassenes Hotelresort, das vor Jahren zum Schauplatz einer undenkbaren Tragödie wurde. Dort beginnt sie die Suche nach schwierigen Antworten. Nichts ist so, wie es scheint und alles hat eine andere Seite.

Der neue Trailer zeigt euch die beiden Welten, die ihr erkunden könnt. Untermalt werden die gezeigten Szenen vom Soundtrack, der aus der Feder des Komponisten Akira Yamaoka stammt. Wie man gut hören kann, arbeitete er unter anderem an der Musik von „Silent Hill“.

„The Medium“ erscheint voraussichtlich zu Weihnachten für den PC (Steam) und für die Xbox Series X.