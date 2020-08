Dog Duty – Release-Termin für PC und Konsolen steht fest

Derzeit befindet sich das Echtzeit-Taktikspiel „Dog Duty“ in der Early Access-Phase auf Steam. Wie jetzt SOEDESCO Studios und Indie-Entwickler Zanardi & Liza bekannt gaben, wird sich das im September 2020 ändern. Dann erscheint die Vollversion für PC und Konsolen. Der genaue Release erfolgt am 17. September 2020, und zwar für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

In dem Titel übernimmt ihr die Kontrolle über einen Trupp aus drei Charakteren. Aus der Vogelperspektive versucht ihr einen großkotzigen Oktopus-Kommandanten und dessen Armee daran zu hindern, den Weltfrieden zu gefährden. Den eigenen Trupp könnt ihr frei in der Welt bewegen und die Feinde aus allen möglichen Fahrzeugen heraus bekämpfen. Die Mission ist klar: Zerstöre den Okto-Panzer in der Wüste, den Okto-Flieger im Flussgebiet und den Okto-Springer im Sumpf.

Jeder zerstörte Außenposten beeinflusst die anderen und unterbricht Waffen-, Rüstungs- und Okto-Versorgungslieferungen. Wenn die bösartigen Bosse besiegt sind, wird es Zeit, den verräterischen Oktopus-Kommandanten in seiner von Mauern umgebenen Hauptstadt anzugreifen.

Das Spiel wurde von klassischen Spielen und Fernsehserien wie „Commandos“ und „G.I. Joe“ inspiriert. Erinnerungen der Entwickler Zanardi & Liza an klassische Bösewichte wie Mojo Jojo von den „Powerpuff Girls“ und Dr. Eggman von „Sonic the Hedgehog“ haben bei der Entwicklung der bösen Oktopusarmee eine große Rolle gespielt.

All diese Bösewichte haben eines gemeinsam: Sie halten sich für die Größten. Dieselben Charakteristiken treffen auch auf die Okto-Bosse zu, denen sich die Spieler in „Dog Duty“ stellen müssen. Die Oktopusse eigenen sich gut, um mächtige und einzigartige Kreaturen mit einer gesunden Portion Humor und Chaos zu erschaffen, wie man es von klassischen Serien aus den 80er- und 90er-Jahren gewohnt ist. Die Retrografik, die fröhliche Musik und der schnelle Echtzeittaktikstil sollen für ein einzigartig klassisches Gefühl sorgen, das Jung und Alt anspricht.

Dog Duty | Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung