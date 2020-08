Lacuna – Erster Trailer von dem Sci-Fi-Noir Adventure

Publisher Assemble Entertainment und das Saarländer Entwicklerstudio DigiTales Interactive haben zur anstehenden gamescom 2020 einen Trailer von „Lacuna“ veröffentlicht. Das storybasierte Pixel-Art Adventure ist in einem 2D Sci-Fi-Noir Universum angesiedelt, das mit seinen umfangreichen Dialogoptionen, den Spieler zu folgenschweren Entscheidungen herausfordert will.

In dem Spiel schlüpft man in die Rolle des CDI-Agent Neil Conrad. Er ermittelt in einem Mordfall, der sein Leben und das ganze Sonnensystem ins Chaos zu stürzen droht. Es gilt Zeugen zu befragen, Hinweise zu sammeln und Puzzler zusammen zu setzten, um hässliche Wahrheit ans Licht zu bringen.

Dabei kann die Story verschiedene Verläufe nehmen. Das Ganze hängt von den Entscheidungen während des Spiels ab. Auf manche Fragen gibt es keine richtige Antwort. Verrät Neil seinen Freund, um seine Familie zu beschützen? Bringt er seine Nächsten in Gefahr für das Allgemeinwohl? Wahrt er den Frieden oder enthüllt rt die schreckliche, welterschütternde Wahrheit?

Im Zuge der digitalen gamescom 2020 wird „Lacuna“ offiziell enthüllt. Der Release des Spiels soll Sommer 2021 erfolgen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Lacuna | Sci-Fi Noir Adventure | Announcement Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung