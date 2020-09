Monster Hunter Rise und Stories 2: Wings of Ruin für Switch angekündigt

Mit „Monster Hunter Rise“ und „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ hat Capcom jetzt zwei Spiele für Nintendo Switch angekündigt. Der Release von „Rise“ findet am 26. März 2021 statt und „Stories 2: Wings of Ruin“ soll im Sommer 2021 folgen. Die Ankündigung wurde von zwei Trailern begleitet, die ihr weiter unten findet.

Monster Hunter Rise

Das Action-RPG versetzt die Spieler in die neue Berglandschaft rund um das farbenfrohe Dorf Kamura, die Besucher mit einer einzigartigen Kultur und innovativen Jagdtechnologie in ihren Bann zieht. Das Spiel bietet Jägern neue Möglichkeiten, Monster aufzuspüren und zu besiegen. Spieler können die Herausforderungen allein oder gemeinsam mit bis zu drei anderen Jägern im kooperativen Modus lokal oder online spielen.

Nachdem Jäger aus den vielfältigen Waffentypen ihre Waffen ausgesucht und angelegt haben, erwarten sie viele neue Jagdreviere, darunter die uralten „Heiligen Ruinen“. Spielgebiete ohne Ladezeiten und fließendes Gameplay stellen sicher, dass die Spieler, sobald ihre Jagd begonnen hat, ganz ohne Wechsel zwischen den Gebieten auskommen.

Des Weiteren können erstmals durch die Benutzung der „Kabelkäfer“ stehend oder aus der Luft seilbasierte Greif-Aktionen ausgeführt werden. Der Jagdstrategie und den Attacken können so ganz neue Luftmanöver hinzugefügt werden. Während Spieler Monster besiegen und im Spiel voranschreiten, können Gegenstände von den gefallenen Gegnern benutzt werden, um einzigartige Waffen und Ausrüstung herzustellen, die die Chancen auf zukünftigen Erfolg und das Überleben sichern.

Zudem wird in dem neuen Titel „Magnamalo“ debütieren, ein bösartiges neues Monster, das eine besondere Herausforderung für Jäger aller Stufen darstellt. Spieler erwarten außerdem neue Monster wie den formwandelnden „Aksnosom“, den amphibischen „Tetrandadon“ sowie einige Fanlieblinge und wiederkehrende Spezies aus früheren „Monster Hunter“-Spielen.

Neben Ein- und Mehrspieler-Herausforderungen wird der Story-Modus die aufstrebenden Jäger mit zusätzlichen Aufgaben betrauen: So müssen die Geheimnisse hinter den herausfordernden „Die Randale“-Ereignissen, die das Dorf Kamura bedrohen, aufgeklärt werden. Als neue Jagdpartner fungieren in „Monster Hunter Rise“ die wolfsartigen Palamute, die Spieler mit neuen Attacken-Optionen unterstützen, während Palicos als weitere Support-Charaktere zurückkehren. Einzelspieler können Palamutes und Palicos gleichzeitig zur Unterstützung auswählen, während Multiplayer-Jäger nur einen von beiden Begleitern auswählen können.

Monster Hunter Rise kann ab sofort als physische oder digitale Standardedition vorbestellt werden, zusätzlich wird eine spezielle digitale Deluxe Edition und eine Collector’s Edition angeboten. Die Deluxe Edition wird neben der digitalen Standard-Edition des Spieles einen Gutschein für ein digitales DLC-Pack enthalten, das für In-Game-Zusatzinhalte wie ein „Kamurai“-Rüstungs-Set, exklusive Gestiken, kosmetische Items und mehr eingelöst werden kann. Die limitierte Collector’s Edition (nur physisch) enthält, zusätzlich zu allen Inhalte der Deluxe Edition, ein Monster-Icon-Sticker-Pack, einen Kamura-Pin aus Emaille und eine amiibo Figur des ikonischen neunen Monsters Magnamalo.

Monster Hunter Rise - Ankündigungstrailer

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Im handlungsbasierten Rollenspiel „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ können Spieler als junger Monsterreiter Abenteuer erleben, zu neuen Orten reisen und sich in Quests prächtiger Monsties annehmen.

Dieses Spiel bietet soll sowohl Rollenspiel- als auch „Monster Hunter“-Fans eine neue Erfahrung mit einer bewegenden Geschichte voller charmanter Charaktere, herausfordernder Aufgaben und freundlicher Begegnungen mit bekannten Monstern aus der Monster Hunter-Serie bieten.

Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Monsterreiters, der einen Kinship-Stein zur Verstärkung seiner Bindung zu Monsties nutzen kann. Spieler können ihre Erfahrungen und ihr Können vertiefen, um eine noch engere Verbindung zu diesen wundervollen Kreaturen aufzubauen und im Verlauf der Geschichte erinnerungswürdige Abenteuer mit dramatischen Wendungen und herzerwärmenden Freundschaften zu erleben.

Monster Hunter Stories 2 - Ankündigungstrailer

Monster Hunter Direct - 17.09.2020

