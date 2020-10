Truck Driver – Nintendo Switch-Version hat einen Release-Termin

Bereits im März 2020 kündigte SOEDESCO eine Nintendo Switch-Version von „Truck Driver“ an. Nachdem das Spiel fast ein Jahr auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, folgt am 17. November 2020 die Veröffentlichung auf Nintendo Switch (digital und im Einzelhandel). Für die PC-Version (Steam) gibt es weiterhin keinen Release-Termin. Des Weiteren wurde die Switch-Version entsprechend abgestimmt und unterstützt den waagerecht gehaltenen Joy-Con, Bewegungssteuerung, HD-Vibration sowie Touchscreen.

In dem Spiel arbeitet ihr als LKW-Fahrer und erledigt diverse Aufträge für die Charaktere im Spiel. Alles beginnt damit als man den LKW des Vaters erbt und das Risiko eingeht in eine neue Stadt zu ziehen. Jetzt gilt es sich einen Namen zu machen und den Respekt der lokalen Gemeinschaft zu verdienen. Die Homepage von „Truck Driver“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Truck Driver - 10 Minutes of Nintendo Switch Gameplay

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung