Oddworld: New ‘n’ Tasty – Launch-Trailer zum Release für Nintendo Switch

Ab sofort gibt es den Action-Puzzle-Plattformer „Oddworld: New ‘n’ Tasty“ auch für Nintendo Switch. Es handelt sich dabei um die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahre 1997. Das Remake ist bereits auf vielen Plattformen erschienen. Unter anderem gibt es das Spiel für PS Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PC, iOS, Android, OS X und Linux.

Die Standard Edition von „Oddworld: New ‘n’ Tasty“ ist für 29,99 Euro (UVP) erhältlich. Für 39,99 Euro (UVP) gibt es auch eine Limited Edition in einer exklusiven Box mit 3D-Wimmelbild, Schlüsselanhänger und Sticker-Sets.

In „Oddworld: New ‘n’ Tasty“, das von Oddworld Inhabitants in Kooperation mit Microids und astragon Sales & Services veröffentlicht wird, müssen Nintendo Switch-Spieler Abe auf seiner epischen Reise unterstützen, auf der er alles dafür geben wird, seinem Schicksal zu entkommen und seine Mudokon-Artgenossen von den RuptureFarms zu retten.

Das Abenteuer beginnt mit dem Helden Abe, der als einfacher Fußbodenkosmetiker in der Fleischfabrik Rupture Farms arbeitet, bevor er rein zufällig in ein wichtiges Meeting platzt und seinen Boss Molluck den Glukkon belauscht. Dieser hat alles andere als gute Absichten: Er plant Abe und die anderen Mudokons in schmackhafte Speisen zu verwandeln, um sein vor dem Abgrund stehendes Fleischwaren-Imperium zu retten.

Die Webseite der „Oddworld“-Videospielreihe findet ihr hier: KLICK!

Oddworld: New 'n' Tasty – Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung