Desperados III – „Money for the Vultures – Part 3“-DLC erschienen

Das Wester-Echtzeittaktikspiel „Desperados III“ hat heute den neuen DLC „One More With Feeling“ erhalten. Es ist der dritte Teil von „Money for the Vultures“ und führt die Gang zurück zur legendären Banditenfest mitten in der Wüste: Eagles Nest. THQ Nordic und Entwickler Mimimi Games bieten den DLC für 5,99 Euro (UVP) auf Konsolen und für 4,99 Euro (UVP) auf PC an.

Außerdem ist „One More With Feeling“ teil des Season Pass (14,99 Euro bzw. 12,99 Euro UVP), der alle drei Teile von „Money for the Vultures“ beinhaltet. Zudem bietet der Season pass ein digitales Artbook im PDF-Format und fügt acht unplugged Songs „Banda del Baron“ in einer instrumentalen Version zum offiziellen Soundtrack hinzu.

Die Homepage von „Desperados III“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Desperados III - Money for the Vultures Part 3 Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung