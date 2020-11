Bridge Constructor: The Walking Dead – Release-Termin und Trailer

Diesen Monat erscheint mit „Bridge Constructor: The Walking Dead“ ein Crossover der langjährigen „Bridge Constructor“-Videospielserie mit der postapokalyptischen Welt von AMCs „The Walking Dead“. Das Spiel erscheint am 19. November 2020 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, Mac, Linux, iOS und Android. Der Release für PlayStation 5 planen Headup Games und Clockstone kurz darauf.

Als Spieler schließt ihr euch einer Gruppe Überlebender an und hilf ihnen im Kampf gegen Horden untoter Streuner und gegen feindselige Menschengruppen. Errichte Brücken und andere Bauwerke inmitten einer trostlosen Landschaft voller zerstörter Gebäude. Mit dabei sind auch bekannte Charaktere, wie Daryl, Michonne und Eugene.

Diesem geht es in dem Rätselspiel nicht nur allein um das Bauen von Brücken, sondern auch um das Nutzen von bewegliche Objekten, Sprengstoffen und Ködern, um Streuner in tödliche Fallen zu locken und die Überlebenden in Sicherheit zu bringen.

Bridge Constructor: The Walking Dead - Official Gameplay Trailer

Building Massive Structures To Outrun The Zombie Apocalypse - Bridge Constructor: The Walking Dead

