Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Trailer zum nahenden Release

Morgen erscheint „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ für Nintendo Switch. Die Geschichte des Spiels ist 100 Jahre vor den Ereignissen aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ angesiedelt. Abermals hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Link, Zelda und die Recken Hyrules stellen sich in „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ den Mächten der Verheerung Ganon.

Das Gameplay soll rasant sein und strategisches Geschick erfordern. Der Schwerpunkt liegt auf der Verkettung gewaltiger Combos und auf dem gekonnten Einsatz von Spezialmanöver. Des Weiteren wird man erstmals in der „Hyrule Warriors“-Serie die vier Recken spielen können. Zudem steuert man bildschirmfüllende Titanen. Deren überragende Fähigkeiten in brenzligen Situationen zum Sieg verhelfen können.

Weiterhin steht im Nintendo eShop eine kostenlose Demo-Version des Spiels zur Verfügung. Wer sich später für die Vollversion des Spiels entscheidet, kann die Spielstände aus der Demo problemlos auf diese übertragen.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Ab diesem Freitag erhältlich! (Nintendo Switch)

Quelle: Pressemitteilung