Trine 4 – Launch-Trailer der „Melody of Mystery“-Erweiterung

Modus Games und der Entwickler Frozenbyte haben jetzt „Melody of Mystery“ veröffentlicht, einer Story-fokussierten Erweiterung für „Trine 4: The Nightmare Prince“. Der Release erfolgte für PC via Steam, GOG.com und Humble Store (EA Origin soll bald folgen). Im Frühjahr 2021 soll „Melody of Mystery“ auch für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Die Erweiterung ruft die Helden Amadeus, Pontius und Zoya zurück in die Astral Academy, um einen mysteriösen Schlummer zu erforschen, der die Studenten der Akademie befällt. In dem neuen Abenteuer stellt sich das Helden-Trio über sechs komplett neue Level hinweg einem verdächtigen, fälschlich in die Freiheit entlassenen Geist. Dabei sind sie für die neuen Rätsel perfekt mit verbesserten Fähigkeiten gewappnet.

Trine 4: Melody of Mystery Features:

Sechs neue, aufregende Level in unvorhersehbaren Traumwelten

Neue Musik, passend zu den spannenden Leveln

Lokalisierte Sprachausgabe

Neue Fähigkeiten-Upgrades: Freezing Blink, Explosive Objects, Ricochet Arrows, Hazard Trail, Leaping Lightning und Charged Dream Shield

Neues Gameplay mit Eis, Fackeln, Magneten und Kristallen

Trine 4 Expansion - Melody of Mystery PC Launch Trailer [USK]

