F1 2020 – Demo-Version für Xbox One und PlayStation 4

Das Team von Codemasters bietet digitalen Rennfahrern jetzt die Möglichkeit einen Blick in „F1 2020“, dem offiziellen Videospiel der 2020 FIA Formula One World Championship, zu werfen. Die kostenlose Demo-Version steht auf PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereits und bietet zahlreiche Einstellungen für den individuellen Bedarf, dazu den beliebten „Mein Team“-Modus und die Rückkehr des Split-Screen-Modus.

“Die F1 2020-Demo-Version bietet mit der Einbindung des „Mein Team“-Modus, Casual Handling und dem Split-Screen-Modus für jeden Spielertypen etwas,“, sagt Lee Mather, F1-Franchise Director bei Codemasters. „Ob man nun ein passionierter F1-Fan ist, der das Spiel bisher noch nie zuvor gespielt hat, oder wiederkehrender Veteran – F1 2020 bietet jede Menge Spaß für alle!“

Im „Mein-Team“-Modus der Demo-Version beginnt ihr mit der Teamaufstellung, in dem ihr euch gemeinsam mit eurem Formula 2-Teamkollegen ins Rennen stürzt und das erste Rennwochenende in Australien absolviert. Der Red-Bull-Ring in Österreich im Split-Screen-Modus sowie alle gängigen Handling-Modi sind ebenfalls verfügbar. Sollten ihr euch für den Kauf der Vollversion entscheiden, wird der Spielfortschritt aus der Demo-Version übernommen.

„F1 2020“ erschien im Juli 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia. Die Homepage des Rennspiels findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen und Videomaterial findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

F1® 2020 | Play The Free Trial Now

