Green Hell – Kostenloses Content-Update „Spirits of Amazonia: Part 1“

Spieler des Survival-Spiels „Green Hell“ dürfen sich mit „Spirits of Amazonia“ auf ein kostenloses Content-Update freuen, das bereits nächste Woche erscheinen wird. Es handelt sich dabei um ein Story Prequel, das sich um die Geschehnisse vor den Events der original Geschichte dreht.

„Spirits of Amazonia“ bringt nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch vier neue Quest in denen ihr Rätsel löst, um die Geschichte des Stammes in Erfahrung zu bringen. Das Ganze findet auf einer neue Map statt, die erstmal von der bekannten Umgebung getrennt sein wird. Dort gibt es einen neuen Pilz (in Höhlen) mit mysteriösen Eigenschaften, Dornenbäume, die das Baumfällen ein wenig gefährlicher und giftiger machen, sowie einen Balkon für eure bescheidene Regenwaldunterkunft.

Entwicklerstudio Creepy Jar veröffentlicht „Green Hell – Spirits of Amazonia“ am 28. Januar 2021. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr natürlich auch auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Green Hell - Spirits of Amazonia - Date Reveal

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung