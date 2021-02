Minute of Islands – Release-Termin und Demo-Version

Vor kurzem gaben Publisher Mixtvision und Entwickler Studio Fizbin den Release-Termin des Puzzle-Plattformer „Minute of Islands“ für PC und Konsolen bekannt. So erscheint das Spiel am 18. März 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam, GOG.com, Humble). Außerdem ist es auch mit PlayStation 5 und Xbox Series X kompatibel.

Die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatum wurde von einem Trailer und einer Demo-Version begleitet. Während ihr den Trailer weiter unten findet, gibt es die Demo auf Steam zum Download (bis zum 9. Februar im Rahmen des Steam Game Festival). Hier findet ihr die Demo und das Spiel auf Steam: KLICK!

In dem Spiel erwartet euch eine fremdartige und wunderschön Inselgruppe. Einzig die mysteriösen Antennen, die einst von Riesen erbaut wurden, als diese noch Seite an Seite mit den Menschen lebten, bewahren die Inseln vor dem Untergang. Doch als die uralten Maschinen plötzlich ausfallen, kann nur die junge Mechanikerin Mo mit ihrem vielseitigen Werkzeug, dem Omni Switch, das drohende Unheil abwenden.

So macht sich Mo auf den Weg, um die Maschinen zu reparieren, ihre Familie und Freunde zu beschützen und die Inseln zu retten. Aber nicht alles ist so, wie es scheint, und der Schaden reicht tiefer, als Mo es sich hätte vorstellen können. Während Mo in ihr Unterbewusstsein eintaucht, stellt sie fest, dass ihr Antrieb und ihr Ehrgeiz nicht immer Stärken sind.

Für „Minute of Islands“ grafischen Stil hat Studio Fizbins Team die einzelnen Settings individuell handgefertigt. Auf jeder Insel finden sich unzählige Details, die dazu einladen, die Welt zu erforschen und ihre vielen Geschichten aufzudecken, die sich in jeder Szene verstecken.

Neben dem illustrativen Stil, der nuancierten, tiefgründigen Geschichte und einem atmosphärischen Soundtrack, können sich darauf freuen, sich in den Rätseln der Inseln zu verlieren, während sie sich der schroffen Wirklichkeit auf der Oberfläche stellen und die dunklen Geheimnisse im Verborgenen ergründen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung