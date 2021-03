Shadow Man Remastered – Release-Termin für PC steht fest

Night Dive Studios ist mit der Arbeit „Shadow Man Remastered“ soweit fortgeschritten, dass das Entwicklerteam jetzt den Release-Termin verraten hat. Die überarbeitete Version des 1999 erschienenen Klassikers wird am 15. April 2021 für PC erscheinen. Der Vertrieb findet via Steam, GOG.com und EGS statt. Einen Termin für die Konsolen-Version (Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4) gibt es noch nicht.

Die neue Version für diverse Grafik-Features beinhalten, die es in den beim Release des Originals noch nicht gab. Dazu gehört die Unterstützung von einer 4K-Widescreen-Auflösung für aktuelle Monitore, HDR, Anti-Aliasing und weitere Post-Processing-Features sowie dynamic shadow mapping und per-pixel lighting. Des Weiteren wurden Inhalte für “Shadow Man Remastered” wiederhergestellt, die es damals nicht in das originale Spiel geschafft haben. Hinzu fand eine Überarbeitung der Steuerung und der KI statt.

Quelle: Pressemitteilung