Endless Dungeon – Erstes Entwicklervideo erschienen

Nachdem es im Rahmen der E3 einen ersten Trailer von „Endless Dungeon“ gab, folgte jetzt ein Entwicklervideo. SEGA und das Entwicklerteam von Amplitude Studios planen die Veröffentlichung des Spiels für 2022 auf PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In dem Entwicklervideo geht es um die Geschichte im Hintergrund der Entstehung. Wie der Vorgänger „Dungeon of the ENDLESS“ (aka DotE) ist auch „Endless Dungeon“ ein taktisches Roguelite-Tower-Defense-Strategiespiel mit Multiplayer-Koop. Während „DotE“ eher ein Versehen war, entwickelte sich das Spiel zum Fanliebling und so musste das Studio einfach einen Nachfolger im Geiste kreieren.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung