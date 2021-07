Chernobylite – Neuer Story-Trailer zum nahenden Release

Ende des Monats veröffentlichen All in! Games und Entwicklerstudio The Farm 51 das Science-Fiction-basiertes Survival-Horror-RPG „Chernobylite“. Mit dem neuen Trailer zeigen die Entwickler nicht nur mehr vom Spiel, sondern zeigen auch Igors Begegnung mit dem Schwarzen Stalker. Dabei werden mehr Fragen über die geheimnisumwitterte Figur aufgeworfen, als beantwortet werden. In der Sperrzone ist nichts, wie es scheint. Nicht die Zeit und vielleicht nicht einmal die eigenen Absichten.

„Chernobylite“ befindet sich derzeit in der Early Access-Phase für PC. Die Vollversion erscheint am 28. Juli 2021 auf Steam, GOG und EGS. Zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung für PC erhält „Chernobylite“ einen finalen Patch mit Bugfixes, weiteren Sprachoptionen und einer erheblich verbesserten Gesamtspielerfahrung. Die vollständigen Patchnotes gibt es hier: KLICK!

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung