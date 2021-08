Forgive Me Father – Trailer zum Retro-FPS veröffentlicht

Entwickler Byte Barrel und der Publisher 1C Entertainment präsentieren einen Gameplay-Trailer zum kommenden Retro-Shooter namens “Forgive Me Father”, der sich für den PC in der Entwicklung befindet. Die Entwickler packen den Cthulhu-Mythos und die Älteren Götter aus den Romanen des amerikanisches Schriftstellers H. P. Lovecraft in eine comichaften Welt.

In “Forgive Me Father” könnt ihr euch in der Rolle eines Priesters oder einer Journalistin durch die okkulten Welten schießen. Das Gameplay erinnert dabei stark an die Ego-Shooter, welche die 90er Jahre dominierten, wie der Gameplay-Trailer, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben, zeigt. Die gezeigten Szenen stammen jedoch noch aus der Pre-Alpha.

Die Veröffentlichung des Spiels erfolgt laut 1C Entertainment am 28. Oktober 2021. Zum Release wird “Forgive Me Father” jedoch erst einmal eine Early Access-Phase durchlaufen.

