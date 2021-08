Call of Duty: Vanguard – Trailer zum Start der PlayStation-Alpha

Heute starten Activision und Entwickler Sledgehammer Games einen Alpha-Test von „Call of Duty: Vanguard“ auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Vom 27. August um 19 Uhr bis zum 29. August um 19 Uhr (MESZ) kann jeder Besitzer einer PS4 oder PS5 (PS Plus-Abonnement benötigt) an der Alpha teilnehmen, die den neuen Spielmodus „Champion Hill“ beinhaltet.

Bei „Champion Hill“ soll es sich um einen Turniermodus mit mehreren Maps und Charakteren handeln, wo Taktik und Strategie gefragt ist, um den Sieg zu erringen. Der eigene Squad – in der Alpha entweder ein Duo (2v2) oder ein Trio (3v3) – tritt dabei in einem rundenbasierten Deathmatch-Turnier gegen andere Squads an.

Alle starten mit der gleichen Ausrüstung. Das kann zwar tödlich enden, doch mit Geld, das ihr für das Besiegen von Feinden und Einsammeln von Abwürfen auf der Karte verdient, könnt ihr eure Startwaffen verbessern und in Kaufrunden, die zwischen Kampfrunden stattfinden, neue Waffen, Ausrüstung, Extras und Abschussserien erlangen.

Des Weiteren können sich Spieler im September auf eine Mehrspieler-Beta freuen, die nach einer weltweiten Multiplayer-Präsentation am Dienstag, den 7. September, stattfinden wird. Sie findet an zwei Wochenenden statt: von Freitag, 10. September, bis Montag, 13. September, und von Donnerstag, 16. September, bis Montag, 20. September. Das erste Wochenende (10.-13. September) ist für PlayStation-Besitzer gedacht, die das Spiel vorbestellt haben.

Der neuste Teil der First-Person-Shooter-Reihe wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein und am 5. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC (Battle.net) erscheinen. Die Homepage von “Call of Duty” findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung