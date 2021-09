Source of Madness – Early Access-Phase auf Steam gestartet, neuer Trailer

Thunderful Publishing und Entwicklerstudio Carry Castle haben jetzt mit „Source of Madness“ ein Side-Scrolling Rogue-Lite Action-RPG in die Early Access-Phase auf Steam geschickt. Das Spiel für 16,99 Euro (UVP) zu haben und versetzt euch in eine alternativen Realität, die von dem Universum des Schriftstellers H. P. Lovecraft inspiriert ist.

Die aktuelle Version des Spiels trägt den Titel „At the Tower Madness“ und umfasst den kompletten ersten Akt. Der Akt beinhaltet fünf Biome, die die Spieler mit den beiden Klassen Pyromancer oder Generalist erkunden können. Hinzu gibt es zwei Bosse, die einen wichtiger Teil der Story sind. In den kommenden Wochen sollen Updates mit weiteren Inhalten folgen. Den Anfang macht das „They Hide in the Shadows“-Update, welches bereits am 27. September 2021 erscheinen soll. Hier einen kleinen Überblick:

They Hide in the Shadows – 27. September 2021 Neue Klasse: Geomancer Zusätzliche Monstervariationen Bug Fixes und Verbesserungen anhand Community-Feedback

Reckoning – 11. Oktober 2021 Neues Biom: Dungeons of Forgotten Balancing, Bug Fixes und weitere Verbesserungen anhand Community-Feedback

Update 4 – 25. Oktober 2021 Keine Informationen



In dem düsteren Action-Plattformer erwarten euch Monster, die aus den Tiefen der Leere stammen. Die Monster, auf die man in “Source of Madness” treffen wird, werden mit Hilfe einer KI generiert. Somit soll sich jeder Lauf komplett anders anfühlen und neue Herausforderungen bereithalten. Ebenso muss man seinen Spielstil neu anpassen. Die verdrehte und dunkle Welt verändert sich bei jeden neuen Lauf ebenfalls dynamisch.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung