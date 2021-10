Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters – Erstes Entwicklervideo

Die Teams von Frontier Foundry und Complex Games haben jetzt eine Entwicklertagebuchreihe gestartet, die uns mehr von dem Taktik-RPG „Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters“ zeigt. Der erste Teil der dreiteiligen Videoreihe, „Episode 1 – Beyond the Gate“, bietet einen Überblick über die zentralen Spielmechaniken des Spiels. Das Ganze wird von Creative Director Noah Decter-Jackson präsentiert.

Gemeinsam mit Art Director Jonas Van Niekerk und Lead Designer Peter Schnabl präsentiert das Team von Complex Games eine Einführung in die beiden Gameplay-Ebenen des Spiels: Die erste, der taktische Kampf, bietet totale Kontrolle auf einem sich ständig verändernden Schlachtfeld, von der Anpassung und der Beherrschung der eigenen Kampftruppe am Boden bis hin zur Nutzung von Hindernissen und Gefahrenquellen in der Umgebung. Der zweite Teil, das strategische Management, umfasst die Verwaltung und Reparatur des Schlachtkreuzers ‚The Baleful Edict‘ sowie die Überwachung des galaxisweiten Kampfes gegen ‘The Bloom’.

„Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters“ erscheint 2022 für PC via EGS und Steam. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung