Redout 2 – Das futuristische Rennspiel geht in die zweite Runde

Das futuristische Rennspiel „Redout“, das die klassischen Arcade-Rennspiele wie „Wipeout“ und „F-Zero“ huldigt, erhält eine offizielle Fortsetzung. Wie Entwickler von 34BigThings und Publisher Saber Interactive mitteilten, erscheint „Redout 2“ bereits im nächsten Jahr.

Der Nachfolger des im Jahre 2016 veröffentlichten Rennspiels bietet laut eigenen Angaben 36 einzigartige Strecken. Hinzu kommen verschiedene Spielmodi wie Arena-Rennen und Zeitangriffe, Last Man Standing und sogar Boss-Rennen, die für Abwechslung sorgen sollen. Neben einen Karrieremodus findet auch ein kompetitiver Mehrspielermodus den Weg in „Redout 2“, in dem 12 Spieler um den Sieg kämpfen können. Auch die Hovercrafts sollen sich nach den eigenen Wünschen anpassen lassen.

„Redout 2“ erscheint für den PC via Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Einen konkreten Release-Termin nannten die beiden Unternehmen jedoch noch nicht. Dafür gibt es einen rasanten Trailer, der euch die schnellen Rennen und den Soundtrack des Spiels präsentiert.

Quelle: Pressemitteilung