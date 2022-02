ITORAH – Release-Termin und Gameplay-Trailer

Publisher Assemble Entertainment hat jetzt zusammen mit dem in Kaiserslautern ansässigen Entwicklerstudio Grimbart Tales den offiziellen Release-Termin von „ITORAH“ verraten. Der handgezeichnete 2.5D Action-Plattformer wird am 21. März 2022 für PC via Steam und GOG erscheinen. Die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatum wurde von einem neuen Gameplay-Trailer begleitet.

In der Geschichte von „ITORAH“ muss sich die namensgebende Protagonistin – die der letzte verbliebene Mensch zu sein scheint – sich ihren Weg durch fantasievolle Landschaften bahnen, um gemeinsam mit ihrer sprechenden Axt Koda, dem rätselhaften Verschwinden der Menschheit auf den Grund zu gehen. Dabei stößt sie auf eine mysteriöse Plage, die die Welt von Nahucan befallen hat und diese zu zerstören droht.

Das Spiel ist bereits auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier) zu finden. Ein paar weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung