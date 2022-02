GRID Legends – Launch-Trailer

Heute erscheint das Rennspiel „GRID Legends“ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X//S und PC (Steam und Origin). Zudem bieten Electronic Arts und Entwickler Codemasters den EA Play-Abonnenten eine 10-stündige Testversion zum Ausprobieren an, während die Deluxe Edition für EA Play Pro-Mitglieder erhältlich ist.

„GRID Legends ist das perfekte Rennspiel für Freunde, die sich auf allen Plattformen treffen und in einigen der berühmtesten Städte der Welt gegeneinander antreten“, so Mark Green, GRID Senior Development Director bei Codemasters. „Wir haben unseren Spielern mehr Vielfalt und Auswahlmöglichkeiten geboten. Von ‚Driven to Glory‘ und ‚Career‘ bis hin zum ‚Race Creator‘ und dem plattformübergreifenden Multiplayer-Modus ist für jeden Rennfan etwas dabei. Wir können es kaum erwarten, alle in der Startaufstellung zu sehen.“

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung