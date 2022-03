Valkyrie Elysium – Square Enix setzt die Reihe dieses Jahr fort

„Valkyrie Elysium“ ist der Titel des neusten Teils der „Valkyrie“-Reihe und soll laut Angaben von Square Enix noch dieses Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam) erscheinen. Entwickelt von Soleil Ltd. bringt euch das Action-RPG in eine gefährliche Welt am Rande des Abgrunds. Dort erwartet euch Kampfaction in Anlehnung an die nordische Mythologie.

Die Ankündigung wurde von einem Trailer begleitet, der einen ersten Blick auf die Hauptfigur des Spiels gewährt. Es ist eine junge Walküre, der vom Göttervater und Herrscher über alle Dinge, das Schicksal der Welt anvertraut wird. Während der Geschichte muss sie es mit diversen Gegnern aufnehmen und eine Vielzahl an Waffen, Magie und die Macht ihrer Verbündeten einsetzen, um Ragnarök aufzuhalten – die Zerstörung der Welt.

„Valkyrie Elysium“ besinnt sich mit der Musik von Motoi Sakuraba auf seine Wurzeln und modernisiert die Reihe mit klassischen Kampfmechaniken wie Finishing Moves und Kombo-Systemen, die für das Action-RPG neu interpretiert wurden. Das Spiel bietet außerdem Charakterdesigns von Yuya Nagai von CyDesignation, Inc.

Ein paar weitere Informationen zum Spiel und der Reihe, findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung