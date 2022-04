Holomento – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Deck13 Interactive und Entwickler Sean Weech schickten jetzt das Permadeath Action-RPG mit Rogue-Lite Elementen „Holomento“ mit einem neuen Trailer in die Early Access-Phase. Die Version ist via Steam und GOG.com erhältlich und soll Stunden an Unterhaltung bieten. Unter anderem ist der erste prozedural-generierte Dungeon implementiert. Zudem können Spieler die erste Stadt wieder aufbauen und das Museum mit entdeckten Artefakten befüllen.

Im Vergleich zu traditionellen Rogue-Lites soll die Welt in „Holomento“ gigantisch sein. Des Weiteren ist jedes Detail von Hand platziert und der Spieler kann sie im Verlauf der Zeit verändern – nur die Dungeons werden zufällig generiert. Spieler können Dörfer und Städte neu aufbauen, Shortcuts freischalten und verschiedene Herausforderungen bestehen. Ressourcen Sammeln, Quests erfüllen und Monster in der Wildnis erledigen.

Hier gibt es mehr über „Holomento“

Quelle: Pressemitteilung