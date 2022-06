Harvestella – Square Enix kündigt Lebenssimulations-RPG an

Mit dem Spiel „Harvestella“ kündigte Square Enix am heutigen Tage ein Lebenssimulations-RPG an, das bereits im November für die Nintendo Switch und für den PC via Steam erscheinen wird. Mit der Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

Jahreszeit des Todes

Das Spiel versetzt euch in eine fantastische Welt, in der vier riesige Kristalle, genannt „Chronomalien“, für einen beständigen Wechsel zwischen den vier Jahreszeiten sorgen. Eines Tages zeichneten sich jedoch Unregelmäßigkeiten in den Chronomalien ab. Dies hat zur Folge, dass eine weitere Jahreszeit sich zwischen den natürlichen Jahreszeiten einreiht. Diese neue Jahreszeit wird auch „Silentium“ genannt – die Jahreszeit des Todes. Im Silentium verdorren alle Feldfrüchte und niemand wagt sich nach draußen. Zudem scheinen diese Jahreszeiten mit jedem Jahr länger anzudauern.

In „Harvestella“ ist es eure Aufgabe, verschiedene Feldfrüchte anzubauen, mit diversen Zutaten zu kochen und Gegenstände herzustellen, um die Welt zu erkunden. Wie Square Enix mitteilte, gibt es verschiedene Städte mit unterschiedlichen Bewohnern, die man kennenlernen kann. Durch die RPG-Elemente, die „Harvestella“ beinhaltet, stehen verschiedene Klassen zur Auswahl. So kann man als Kämpfer, Schattenläufer und Magier ins Abenteuer ziehen und mit einer Gruppe Dungeons erkunden, um mehr über den Ursprung der Welt zu erfahren und die Wahrheit über die Katastrophe herauszufinden.

Release und Trailer

Am 04. November 2022 erscheint „Harvestella“ für die Eingangs erwähnten Plattformen. Der Trailer, den Square Enix veröffentlichte, gewährt einen ersten Blick auf das kommende Spiel. So lässt sich unter anderem ein Blick auf die Concept Arts Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII) werfen. Außerdem erhält man einen ersten Vorgeschmack auf die Musik, die von Go Shiina (Tales-Reihe) stammt.

„Harvestella“ erscheint für den PC in digitaler Form. Die Nintendo Switch-Besitzer erhalten hingegen eine digitale und eine Handelsversion.

Quelle: Pressemitteilung