Doraemon Story of Seasons: Friends of the Grat Kingdom – Ankündigungs-Trailer

Vor kurzem kündigte Bandai Namco Europe „Doraemon Story of Seasons: Friends of the Grat Kingdom“ für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC (Steam) an. Die Veröffentlichung soll noch dieses Jahr erfolgen und Doraemon in die Welt von „Harvest Moon“ bringen.

„Doraemon Story of Seasons: Friends of the Grat Kingdom“ soll das klassische Spielprinzip von „Harvest Moon“ mit lustigen und originellen Elementen aus Doraemon und einer herzerwärmenden Geschichte verbinden, in der Spieler mit Nobita und seinen Freunden ein neues Abenteuer auf der Farm erleben.

In der Geschichte landen Nobita und seine Freunde auf einem fremden Planeten und lernen einen neuen Freund namens Lumis kennen. Um Lumis bei der Erfüllung seiner Träume zu unterstützen, beschließen sie, auf seiner Farm einzuziehen und ihm bei der Arbeit zu helfen.

Im Bereich Gameplay müssen Spieler „Doraemons geheime Apparate“ klug einsetzen, um die eigene Farm effizient zu betreiben und wachsen zu lassen. Geheime Apparate wie der Mininimbus, der Pflanzen gießt, oder das Farmrestaurant, das Pflanzen erntet, helfen dabei. Zudem können Spieler den Himmel und das Meer erobern: Mit dem Kopfkopter und Wolkenfestiger können sie ihre Farm in den Himmel erweitern und der Adapto-Strahl ermöglicht es das Meer zu erkunden und Perlen zu züchten.

Das Farmleben kann im lokalen 2-Spieler-Modus zusammen mit einer zusätzlichen Person erlebt werden. Spieler können die Farm aufbauen oder angeln gehen. Es ist auch möglich Freunde und Familienmitglieder bei verschiedenen Aktionen wie z.B. eine Riesenrübe aus der Erde zu ziehen, um Hilfe zu bitten.

Quelle: Pressemitteilung