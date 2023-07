Age of Water – Trailer zur zweiten Beta-Phase

„Age of Water“ ist ein Online-Abenteuerspiel, das in einer postapokalyptischen Wasserwelt angesiedelt ist. Gaijin Entertainment und Entwickler Three Whales Studio haben jetzt die zweite Phase des geschlossenen Betatests bekanntgegeben. Auf der Homepage des Spiels kann man sich für die Chance auf einen Zugang anmelden oder eines der Early Access-Pakete kaufen (siehe hier).

Die Spielversion für die zweite Beta-Phase wurde auf Grundlage des Feedbacks aus der ersten Testphase erstellt und bietet neue Inhalte wie den Angriff auf Karawanen und umgekehrt den Schutz der Karawane vor Piraten im PvP-Modus.

Die Premium- und Elite-Early-Access-Packs enthalten einzigartige Barracuda-Teamboote, die die vier normalen Starterboote ersetzen, während das Elite-Pack zusätzlich drei Barracuda-Teammitglieder enthält, die die regulären Matrosen ersetzen. Alle Early-Access-Packs enthalten außerdem Spielwährung, um den Einstieg zu erleichtern. Sollte der Spielfortschritt bei der Veröffentlichung zurückgesetzt werden, beginnen alle Besitzer des Early-Access-Packs mit der gleichen Menge an Spielwährung.

„Age of Water“ ist die Geschichte eines Motorbootkapitäns, der die riesigen Weiten einer völlig überfluteten Erde in der Zukunft erkundet. Die Menschen leben zusammengepfercht in Siedlungen, die auf dem gebaut sind, was über Wasser bleibt – beispielsweise auf den Spitzen von Wolkenkratzern.

Der Kapitän birgt Artefakte einer untergegangenen Zivilisation vom Meeresgrund, bekämpft Piraten, verdient Geld durch den Handel mit Waren, erfüllt Story-Missionen, fordert andere Spieler in PvP-Kämpfen heraus und geht mit Freunden auf Missionen. Mit den verdienten Ressourcen kann man sein Boot verbessern oder einen brandneuen Rumpf kaufen und sein eigenes Versteck bauen.

Quelle: Pressemitteilung