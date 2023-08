Endless Dungeon – Informationen zur Closed Beta

Nächsten Monat werden SEGA und Entwickler Amplitude Studios eine geschlossene Beta für „Endless Dungeon“ auf PC veranstalten. Diese Beta startet am 7. September und wird bis zum 18. September 2023 zur Verfügung stehen. Zugang erhalten alle, die die Last Wish Edition des Spiels auf Steam oder im EGS vorbestellt haben.

Des Weiteren erhält der Vorbesteller der Last Wish Edition auf Steam zwei zusätzliche Lizenzen für eine spezielle Version des Spiels, mit der nur der Multiplayer-Modus gespielt werden kann. Diese Lizenzen könnt ihr über das Geschenksystem von Steam an zwei Freunde verschenken. Dieser Zugang wird nur für die Dauer der Closed Beta gewährt.

Außerdem werden ausgewählte Streamer diese Multiplayer-Zugänge über Twitch-Drops vergeben. Die offizielle Liste gibt es ab 7. September bei Games2Gether.

Endless Dungeon – Inhalte der Beta

4 Helden, die getestet werden können, und zum allerersten Mal Heldenquest-Inhalte!

15 Monstertypen, die bekämpft werden können (sowohl Käfer als auch Blobs und Bots)

5 Distrikte, die erkundet werden können (Astralhafen, Garten der Hingabe, Arbeiterkolonie, Prozeduralfabrik & Lebensinkubator)

2 Bosse, die besiegt werden können … oder vielleicht doch nicht? (Käfigwächter, Krabblermama)

Koop-Multiplayer mit bis zu 3 Spielern

Mehrere Sprachen

„Endless Dungeon“ erscheint am 19. Oktober 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5. Die Nintendo Switch-Version hat noch keinen Release-Termin. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung