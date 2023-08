Persona 3 Reload – Release-Termin und zwei Trailer

Die RPG-Neuauflage „Persona 3 Reload“ jetzt einen Release-Termin erhalten. So wird ATLUS das Spiel am 02. Februar 2024 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlichen. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich!

Wer das Spiel vor dem 02. Februar vorbestellt, erhält den Persona 4 Golden-BGM-Set-DLC und kann im Spiel sechs Stücke aus „Persona 4 Golden“ genießen. Weitere Informationen rund um die Musik in „Persona 3 Reload“, neue Charaktergrafiken und vieles mehr gibt es in einem Interview mit dem Entwicklerteam auf FAMITSU (siehe hier).

Des Weiteren gab es jetzt zwei weitere Trailer. Der erste Trailer legt den Fokus auf Battle-Music und Gameplay. Der zweite Trailer trägt den Titel „Triff den S.E.E.S.“ und verrät mehr über den S.E.E.S. und seine Mission in dem Spiel.

Die Webseite von „P3R“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung