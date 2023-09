Marvel‘s Spider-Man 2 – Neuer Trailer veröffentlicht

Sony veröffentlichte einen neuen Trailer zu „Marvel‘s Spider-Man 2“. In dem Video geht Bryan Intihar, Senior Creative Director von „Marvel’s Spider-Man 2“, auf die Neuerungen und Gameplay-Elemente ein, die euch im zweiten Teil erwarten.

Marvels New York wird größer: In „Marvel’s Spider-Man 2“ wird die Spielwelt von Marvels New York fast doppelt so groß wie zuvor sein. Dies ermöglicht es euch, bekannte Wahrzeichen in Queens und Brooklyn zu erkunden, darunter auch in Story-Missionen, Nebenquests und Stadtaktivitäten.

Schnellere Fortbewegung: Das Spiel bietet noch schnellere Fortbewegungsmöglichkeiten, wie die Netzflügel, die mit dem traditionellen Netzschwingen kombiniert werden können, um in rasantem Tempo durch die Stadt zu fliegen.

Zwei Spinnenhelden: Dank der Leistung der PlayStation 5 könnt ihr nahezu sofort zwischen Peter Parker und Miles Morales wechseln. Beide Charaktere spielen eine wichtige Rolle in der Handlung des Spiels und haben ihre eigenen Nebenstorys.

Neue Fähigkeiten: Miles Morales und Peter Parker erhalten eine Reihe neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Peter Parker besitzt Symbionten-Kräfte und Spider-Arme, während Miles Morales auf bioelektrische Venom-Kräfte zurückgreift.

Im offiziellen PlayStation Blog erhaltet ihr weitere Informationen zu den Neuerungen. Des Weiteren werden dort auch die zehn exklusiven Anzüge vorgestellt, die in der Digital Deluxe-Edition von „Marvel’s Spider-Man 2“ enthalten sind.

Das Spiel erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für Playstation 5

Quelle: PlayStation Blog / Sony