Stellaris – Release-Termin und neuer Trailer von „Astral Planes“

Letzten Monat kündigte Paradox Interactive die narrativ ausgerichtete Erweiterung „Astral Planes“ für „Stellaris“ an. Jetzt folgte nicht nur ein neuer Trailer, sondern auch der offizielle Release-Termin des Addons. So erscheint „Astral Planes“ am 16. November 2023 für die PC-Version des Grand-Strategy-Games und wird für 19,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

In Astral Planes erkunden die Spieler alternative Dimensionen und treffen in zahlreichen Parallelwelten auf Kreaturen und Phänomene. Dank neuer, realitätsverändernder Technologien und Systeme finden sie ihren eigenen Weg durch das Unbekannte in eigenständigen und weit verzweigten Geschichten, die den Entscheidungen der Spieler eine neue Tiefe und Handlungsfreiheit verleihen.

Die Homepage des Grand-Strategy-Game „Stellaris“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung