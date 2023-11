The Last of Us Part II – Remaster erscheint im Januar 2024 für die PS5

Das „The Last of Us Part II“ wird für die PlayStation 5 überarbeitet. Dies kündigte Entwickler Naughty Dog zum Wochenende an. Eine PC-Version lässt jedoch weiterhin auf sich warten.

Bessere Grafik und neue Spielmodi

„The Last of Us Part II Remastered“ wird verbesserte Grafiken bieten, darunter native 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus, 1440p hochskaliert auf 4K im Performance-Modus, eine Option für entsperrte Bildwiederholungsraten für Fernsehgeräte mit VRR-Unterstützung, erhöhte Texturauflösung, erhöhte Detailabstände, verbesserte Schattenqualität, Animationen und weiteren Features. Zudem wird das haptische Force-Feedback des DualSense-Controllers mit adaptiven Triggern integriert, wie Naughty Dog weiter mitteilte.

Zu den neuen Spielmodi gehört der neue „No Return“-Modus, der Roguelike-Mechaniken beinhaltet. Der Modus enthält eine Vielzahl von spielbaren Charakteren. Jeder verfügt dabei über eigene Eigenschaften, die verschiedenen Spielstilen entsprechen. Im Verlauf des Spiels lassen sich mehr Charaktere, Skins und andere Inhalte freispielen. Das Gitarren-Minispiel aus dem Original, kehrt mit dem „Guitar Free Play“-Modus als eigenständiger Modus zurück. Spieler können in dem neuen Modus verschiedene Instrumente an verschiedenen Schauplätzen spielen.

Des Weiteren erhalten gestrichene Level aus einer frühen Phase der Entwicklung den Einzug in das Remaster. Hierbei handelt es sich um nicht fertiggestellte Level, die erkundet werden können. Eingebettete Entwicklerkommentare sollen das Erlebnis abrunden. Durch neu aufgenommene Regiekommentare, welche für die Zwischensequenzen der Kampagne von Regisseur Neil Druckmann, der narrativen Leiterin Halley Gross und den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey aufgenommen wurden, erhalten die Spieler weitere Einblicke in das Spiel.

Release und W.L.F. Edition

Das Remaster von „The Last of Us Part II“ wird am 19. Januar 2024 veröffentlicht. Zusätzlich wird ein Upgrade von der PS4-Version für rund 10 Euro angeboten, das ausschließlich über den PlayStation Store erhältlich ist. Spieler können ihre Spielstände von der PS4-Version auf die Remastered-Version übertragen.

Ab dem 5. Dezember können Vorbestellungen sowohl für die Standardausgabe als auch für die exklusive „The Last of Us Part II Remastered“ W.L.F. Edition aufgegeben werden. Letztere wird ausschließlich direkt über den PlayStation Store in bestimmten Märkten (Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien, Spanien, Portugal und Österreich) erhältlich sein. Diese Edition beinhaltet ein SteelBook, vier Emaille-Anstecknadeln, ein Washington Liberation Front Abzeichen und insgesamt 47 Society of Champions-Sammelkarten.

Weitere Informationen zum kommenden Remaster erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation Blog