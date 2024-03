Expeditions: A MudRunner Game – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung von „Expeditions: A MudRunner Game“ auf PC (Steam und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Käufer der Supreme oder Year 1 Edition können bereits seit dem 01. März 2024 spielen.

In dem Offroad-Spiel begebt ihr euch auf wissenschaftliche Erkundungsreisen und stellt euch den Herausforderungen der Natur, während ihr die Rätsel von unerforschten Ländern aufdeckt. Reist in die Wildnis von ausgedörrten Wüsten und schroffen Wäldern bis zu den steilsten Bergen, in denen es jede Menge Schätze und Ruinen zu entdecken gibt.

Leitet Forschungsmissionen und fahrt dabei eine Vielzahl an Fahrzeugen für sämtliche Geländeanforderungen über tückische Pfade unter Verwendung fortgeschrittener Technologien und High-Tech-Werkzeuge, um Hindernisse zu überwinden. Errichtet und verwaltet eure Basis und stattet eure Fahrzeuge mit notwendigen Gerätschaften, wie Drohnen oder Scannern aus, um euren Erfolg in der Wildnis zu gewährleisten. Stellt ein Team von Spitzenexperten zusammen, um mehr Können im Feld zu erlangen und neue Möglichkeiten zum Erkunden freizuschalten.

Die Homepage von „Expeditions: A MudRunner Game“ findet ihr hier: KLICK!

Zur Feier der Veröffentlichung präsentierten Publisher Focus Entertainment und Entwicklerstudio Saber Interactive folgenden Trailer:

Quelle: Pressemitteilung