Commandos: Origins – Release-Termin und Editionen

Letztes Jahr verschoben Kalypso Media und Entwickler Claymore Games Studios die Veröffentlichung von „Commandos: Origins“ in dieses Jahr. Jetzt folgte die Bekanntgabe des offiziellen Release-Termins. So erscheint das Echtzeit-Taktikspiel am 09. April 2025 in digitaler Form für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Zur Auswahl wird eine Standard Edition und Deluxe Edition stehen. Die Deluxe Edition beinhaltet sechs ikonische Commando-Skins aus „Commandos 2“, die für „Commandos: Origins“ angepasst wurden, eine 3D-Druckvorlage für den Green Beret, ein digitaler „Commandos: Origins“-Kalender sowie der Original-Soundtrack mit 15 sinfonischen Tracks.

Am 22. Mai 2025 folgt auch eine Retail Version (Box-Version). Sie umfasst alle Inhalte der Deluxe-Edition. Die digitale Version für Xbox One (inklusive Xbox Smart Delivery) und PlayStation 4 folgt später in diesem Jahr.

„Der Green Beret könnte es mit seinem ikonischen Spruch nicht besser ausdrücken: Consider it done“, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. „Nach mehr als vier Jahren des Studioaufbaus, der Design- und Entwicklungsarbeit sowie des unschätzbaren Community-Feedbacks aus verschiedenen Playtests kann die Operation ‚Release‘ für Commandos: Origins starten. Wir freuen uns, dass Spieler:innen nun die Entstehungsgeschichte der Eliteeinheit erleben können, die den Grundstein für dieses legendäre Franchise gelegt hat.“

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung