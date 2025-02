Onimusha: Way of the Sword – Neuer Trailer mit Gameplay-Szenen

Das Dark-Fantasy-Actionspiel „Onimusha: Way of the Sword“ ist der neuste Teil der „Onimusha“-Reihe und soll die Mischung aus Geschichte, Mythos und Kämpfen fortführen. Im Mittelpunkt des Spiels steht ein authentisches Gefühl in der Nutzung des Schwertes, während sich Spieler durch Feinde hindurchschneiden und der Spannung bei der Entscheidung, wann man ihre Seelen in der Hitze des Gefechts absorbieren sollte.

Der Protagonist des Spiels ist Miyamoto Musashi, eine legendäre Figur der japanischen Geschichte. In „Onimusha: Way of the Sword“ ist Musashi ein kämpferischer junger Samurai, der sich durch eine übernatürliche Wendung des Schicksals als Träger des Oni-Handschuh wiederfindet und gegen Horden von dämonischen Genma kämpft.

Musashis Gesicht ist Toshiro Mifune nachempfunden, dem verstorbenen japanischen Filmstar, der Musashi in den klassischen Samurai-Filmen darstellte. Die Handlung spielt in Kyoto, das von bösartigen Wolken des Miasmas korrumpiert wurde, die die Hölle in die Welt der Lebenden beschworen und die Hauptstadt des feudalen Japans ins Chaos gestürzt haben.

Ausgestattet mit einem Oni-Handschuh erhält Musashi Kräfte, die über die menschlichen Grenzen hinausgehen und es ihm ermöglichen, Monstrositäten aus der Unterwelt zu erschlagen, darunter die zerstörerische Axt schwingende Byakue, deren Kraft wächst, wenn sie in ihr eigenes Blut getränkt wird.

Das Spiel soll 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung