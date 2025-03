Shadow Labyrinth – Trailer und Release-Termin

Das Team von Bandai Namco Entertainment Europe hat jetzt den offiziellen Release-Termin von „Shadow Labyrinth“ verraten. So erscheint diese düstere Version des Klassikers „PAC-MAN“ am 18. Juli 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel ist ab sofort als digitale Standard und digitale Deluxe Edition vorbestellbar:

Digitale Standard Edition: Enthält das Basisspiel und den Vorbestellbonus Original Arcade Sound FX.

Digitale Deluxe Edition: Enthält das Basisspiel, den Vorbestellbonus Original Arcade Sound FX und digitale Deluxe-Inhalte (digitales Artbook und digitaler Soundtrack).

Neben dem Release-Termin gab es auch einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen, darunter einen weiteren Spielmodus, in dem Spieler die Form eines riesigen Mechs namens GAIA annehmen, der Feinden verheerenden Schaden zufügt. GAIA ist die neueste Enthüllung neben dem Nahkampfmodus des Schwertkämpfers Nr. 8 und dem Mini-PUCK-Modus, der es ermöglicht, kleine Bereiche im klassischen „PAC-MAN“-Stil zu erkunden.

„Shadow Labyrinth“ dreht sich ganz um die neue Vision des „PAC-MAN“-Franchises. Spieler schlüpfen in die Rolle eines neuen Protagonisten, dem Swordsman No. 8. Die Geschichte knüpft an die Ereignisse aus Secret Level (animierte Prime Video-Serie) an: Der Protagonist erwacht auf einem fremden Planeten, der von Krieg und Monstern heimgesucht wird. Schon bald trifft er auf PUCK, eine geheimnisvolle, aber vertraut wirkende Figur, der ihm rät aus dieser Welt zu fliehen. Um sein Überleben zu sichern, gilt es, alles zu verschlingen, was in der Dunkelheit lauert – und so schließlich an die Spitze der Nahrungskette dieses Planeten zu klettern.

Im Verlauf des Spiels begegnen Spieler zunehmend herausfordernden Feinden und Rätseln, die mit 2D-Action-Plattformer-Mechaniken bewältigt werden müssen. Der Titel bietet eine weitläufige, labyrinthartige Welt, die es zu erkunden gilt, wobei Geheimnisse über den Planeten, seine Bewohner und PUCKs Rolle darin aufgedeckt werden. Die Geschichte schöpft dabei nicht nur aus „PAC-MAN“, sondern greift auch auf Bandai Namcos umfangreiche Bibliothek klassischer Spiele zurück.

Das Spiel wurde im Dezember 2024 angekündigt und ist hier auf Steam zu finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung