JDM: Japanese Drift Master – Gameplay-Video

4Divinity und Gaming Factory haben ein 12 Minuten langes Gameplay-Video aus „JDM: Japanese Drift Master“ veröffentlicht. Damit bieten sie ein unverfälschtes und ungefiltertes Einblick von dem Gameplay des Rennspiels. Es stammt direkt vom Ende von Kapitel 01 und zeigt Protagonist Touma in einem Showdown mit seinem Rivalen Scorpion.

In der Kampagne des Spiels schlüpfen die Spieler in die Rolle von Touma, einem polnischen Drifter, den es auf der Suche nach einem Neuanfang nach Japan zieht. Mit der Hilfe neuer Freunde steigt Touma in der Underground-Rennszene ein und verdient sich durch Rennen, stylische Drifts und persönliche Rivalitäten Street Credibility.

Die Geschichte entfaltet sich durch eine Mischung aus Open-World-Erkundung und missionsbasierten Events. Spieler beginnen jede Session in der Garage und können frei durch die weitläufigen Straßen der fiktiven Welt cruisen, die von der Region Honshu inspiriert wurde. Auf über 250 km Hauptstraßen erkunden Spieler die Landschaften mit Verkehr, dynamischem Wetter und Tag-Nacht-Zyklussystemen. Hauptmissionen sind auf der Karte markiert und können jederzeit aktiviert werden.

„JDM: Japanese Drift Master“ erscheint am 21. Mai 2025 für PC (Steam, EGS und GOG). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

