House of Legacy – Trailer zum Start der Early Access-Phase

„House of Legacy“ ist ein Sandbox-Management-Strategie-Spiel und ist ab sofort als Early Access-Version für 14,79 Euro (UVP) auf Steam zu haben. Die erste zwei Wochen gibt es einen 10%-Launch-Rabatt, womit es derzeit 13,31 Euro kostet. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

In „House of Legacy“ findet ihr euch in antiken China wieder. Als Rebellen die Stadtmauern niederrissen, begann für euch und eure Familie eine beschwerliche Reise. In einer vom Chaos verschont gebliebenen Bezirksstadt, der letzten Bastion unbeugsamer Hoffnung, fandet ihr Zuflucht und wurdet zum Keim einer neuen Dynastie.

House of Legacy – Features

Freiheit beim Basisbau: Gestaltet euer Schicksal mit Kreativität und kombiniert eine Reihe von Bauelementen, um eure Vision eines Imperiums zu verwirklichen.

Komplexe Interaktionen: Nutzt interaktive Möglichkeiten, um in Beziehungen, Bündnissen und Fehden mit einer großen Anzahl von NPCs aus Dutzenden von Adelshäusern auf Ereignissen zu reagieren.

Realistische Verwaltung: Steigt in einem realistischen Verwaltungssystem auf, das das komplizierte Geflecht aus Beförderungen, Rivalitäten und administrativem Geschick der alten Zeiten widerspiegelt.

Strategische Brillanz: Schwingt das Schwert der Strategie, führt eure Legionen in die Schlacht und schlagt Aufstände nieder, um den Thron zu verteidigen.

Zum Launch der Early Access-Phase haben Publisher Thermite Games und Entwickler S3 Studio folgenden Trailer veröffentlicht:

Quelle: Pressemitteilung