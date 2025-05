Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition kommt dieses Jahr

Relic Entertainment hat jetzt „Warhammer 40,000: Dawn of War“ für PC angekündigt. Der Echtzeitstrategie-Klassiker aus dem Jahr 2004 wurde für aktuelle System geupdated und soll via Steam und GOG erscheinen. Die Definitive Edition enthält alle Inhalte von „Dawn of War“ und der Standalone-Erweiterung: 4 klassische „Dawn of War“-Kampagnen, 9 Armeen und über 200 Karten – alles in einem Paket.

Die Definitive Edition bietet 4K-Unterstützung und hochskalierte Texturen (4x so hoch wie die Originale). Hinzu wurde die Beleuchtung der Welt, die Reflexionen der Einheiten und die Schatten verbessert. Zudem gibt es eine neue Glanz- und Emissionsbeleuchtung für die Einheiten.

Des Weiteren gibt es eine verbesserte Gameplay-Kamera und das HUD sowie das Bildschirmlayout wurden für die Darstellung im Breitbildformat optimiert. Außerdem wurde das Spiel auf eine 64-Bit-Plattform aufgerüstet, um die laufenden Bemühungen der Modding-Community zu unterstützen, und wird mit über 20 Jahren liebevoll gestalteter Community-Mods kompatibel sein.

„Die Definitive Edition feiert das ursprüngliche Dawn of War und bewahrt das Erbe dieses bahnbrechenden Warhammer 40.000-Titels für die kommenden Jahre“, sagt Justin Dowdeswell, CEO von Relic Entertainment. „Warhammer 40.000 ist beliebter denn je, und wir wollen, dass neue Spieler die Anfänge der klassischen Dawn of War-Franchise erleben, während wir unseren langjährigen Fans eine Plattform bieten, um sie in ihrer Gesamtheit zu erleben.“

Quelle: Pressemitteilung